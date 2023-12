Vedelago ricorda Vanessa Ballan: luminarie spente e video commemorativo

Vedelago ricorda Vanessa Ballan: giovedì sera e venerdì, in concomitanza con i funerali, resteranno spente le luminarie, mentre sui maxischermi e sui canali social istituzionali è trasmesso un video in memoria della 26enne e di tutte le altre donne vittime di violenza. Sempre venerdì in tutto il comune verrà osservata una giornata di lutto, aderendo a quello proclamato dal presidente della Regione. "Soprattutto, la nostra amministrazione vuole essere parte attiva nel promuovere una cultura del rispetto e prevenire simili drammatici atti", afferma il sindaco Giuseppe Romano.

Le opere

Nel 2023 oltre ad aver concluso il 1° e il 2° stralcio per il miglioramento sismico della scuola media "Don Giovanni Bosco" per 2 milioni e 350mila euro, il comune di Vedelago ha appaltato e consegnato i lavori per 7 opere per un totale di 9 milioni di euro tra cui le piste ciclabili di via Spada e via Nazionale, l'asilo nidoCasacoba, l'asilo nido e la scuola d'infanzia Barcon oltre al terzo stralcio della scuola media "Don Bosco". «Nel 2024 seguiremo la realizzazione di queste opere - afferma il sindaco Giuseppe Romano -. Oltre a ciò rimangono al centro del nostro impegno il mantenimento e l'incremento dei servizi essenziali, come quello relativo ai medici di base nel territorio comunale: per questo riteniamo strategico trovare le risorse per la ristrutturazione del distretto sanitario di Vedelago». Altro impegno importante: nei prossimi giorni partiranno i lavori, eseguiti dall'azienda specializzata Open Fibre, per la realizzazione e il completamento della fibra ottica nel comune, strumento fondamentale per la crescita del nostro territorio. Questa opera consiste nella posa di oltre 87 km di linee, di cui 36 chilometri saranno nuove linee interrate con scavo. Per questo motivo è importantissimo che tutti i cittadini di Vedelago aderiscano al nuovo canale WhatsApp istituzionale del Comune di Vedelago dove in tempo reale comunicheremo tutte le attività che interessano il territorio». Approvata il 20 novembre scorso la 6a variante al piano degli interventi del Comune di Vedelago che ha dato risposte a quasi 200 istanze di cittadini. Una norma agevolerà la riqualificazione dei fabbricati non più funzionali all'attività agricola concedendo sia lo spostamento, l'accorpamento dei fabbricati, nonchè l'abbattimento con la concessione del credito edilizio. Tutto questo in funzione della salvaguardia del terreno agricolo e del consumo di suolo. Per lo stesso motivo, è allo studio una 7a variante che intende incentivare il recupero di fabbricati nei centri storici, attraverso una rivisitazione dei gradi di protezione valutando l'adeguatezza del grado di protezione assegnato e attualmente gravante in molti fabbricati limitando e addirittura impedendone la riqualificazione. Inoltre verranno rivalutate le Zone F destinate a servizi e aree verdi.

Ambiente, Sicurezza, Giovani

Dai primi mesi del 2024 sarà attiva la Commissione Politiche Giovanili, con lo scopo di ascoltare e cercare di soddisfare le esigenze dei giovani. Continuerà il percorso avviato con l'Ulss 2 per diventare "Comune attivo" promuovendo attività con giovani e meno giovani. In programma anche il potenziamento del sistema di videosorveglianza per assicurare un completo controllo di tutti i varchi stradali di accesso al territorio, in sinergia con i Comuni confinanti. Infine l'amministrazione sta lavorando a un progetto di ampio respiro finalizzato a valorizzare i siti archeologici mesolitici presenti nel Parco regionale del fiume Sile. È previsto inoltre uno studio di fattibilità per un Parco produttivo di erbe officinali compatibile con il piano ambientale.

Cultura

Nutrito il calendario di appuntamenti e rassegne promossi in ambito culturale nella seconda metà del 2023, registrando una cospicua partecipazione di pubblico dal territorio comunale e non solo. I principali saranno: