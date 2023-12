Veglia per la pace tra Israele e Palestina nel Duomo di Oderzo

Perché Israele e Palestina siano una Terra Santa: è questo l’augurio che diventerà preghiera nella veglia per la pace in programma giovedì 28 dicembre, alle ore 20.30, nel duomo di Oderzo, organizzata da pastorale sociale e Azione Cattolica, in collaborazione con Caritas, Ufficio missionario e pastorale giovanile.

La scelta del luogo vuole richiamare il legame che da oltre sessant’anni la diocesi di San Tiziano ha intessuto con il Patriarcato latino di Gerusalemme: proprio da Oderzo, infatti, dall’allora Istituto Missionario San Pio X, sono partiti i giovani seminaristi diventati poi preti in Terra Santa. Fra questi, monsignor Giacinto Boulos Marcuzzo, vescovo ausiliare emerito del Patriarcato, monsignor Ilario Antoniazzi, oggi arcivescovo di Tunisi, monsignor Aldo Tolotto, don Pietro Felet. Proprio questo pezzo di storia in comune con il Medio Oriente fa risuonare con maggiore forza la notizia della guerra in corso tra Israele e Hamas, in una contrapposizione che continua a seminare odio e distanza fra ebrei e palestinesi. Nella veglia per la pace, presieduta dal vescovo Corrado, verrà fatto ascoltare il videomessaggio che il Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha inviato alla diocesi di Vittorio Veneto e la riflessione che monsignor Marcuzzo offrirà ai fedeli con lo sguardo di chi vede da vicino e tocca con mano la fatica di questo momento.