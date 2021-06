Presentata in Regione la proposta di legge per limitare l’apertura di supermercati

La consigliera regionale de “Il veneto che vogliamo” Elena Ostanel ha presentato nei giorni scorsi un progetto di legge per limitare l’apertura selvaggia delle medie strutture di vendita che oggi nascono nei nostri Comuni senza alcuna pianificazione. E’ la risposta che arriva alle richieste dei sindaci, degli amministratori locali e delle associazioni che tutelano il piccolo commercio. Sono loro che da tempo chiedono alla Regione una norma per controllare la diffusione di queste strutture, nella maggior parte dei casi supermercati tra i 1.000 e i 1.500 metri quadri di superficie che danneggiano pesantemente il contesto urbano e impattano sul commercio di vicinato.

Il disegno di legge prevede che la Regione trasmetta ai Sindaci uno strumento, con criteri chiari e un preciso processo di autorizzazione, per pianificare l’apertura di queste strutture. Così si potrà difendere una presenza diffusa e qualificata dei negozi di vicinato. Ma si potranno anche evitare problemi di viabilità e tutelare il paesaggio, soprattutto con l’obiettivo di fermare il consumo di suolo.

Si tratta di una questione particolarmente presente nel dibattito in città e in provincia di Treviso dove proliferano medie e grandi strutture di vendita, in molti casi senza che le amministrazioni comunali possano intervenire nell’iter di concessione. A dicembre, durante la discussione del Documento di Economia e finanza Regionale (DEFR), era stato approvato, con i voti della maggioranza di centrodestra un emendamento della consigliera Ostanel che chiedeva una maggiore regolamentazione su questo tema. Come conseguenza di quel voto, l’iter della proposta di legge presentata in questi giorni dovrebbe procedere speditamente: se i voti espressi in Consiglio Regionale hanno un valore e se in politica c’è ancora l’onestà di portare avanti un impegno preso, allora la maggioranza non può più tirarsi indietro. I primi segnali sono positivi visto che l’assessore di reparto Marcato, dopo la presentazione della proposta di legge, ha già dichiarato che ritiene che il problema vada affrontato.