Veneto resta zona gialla, Zaia: «Attorno a noi il virus sta crescendo»

Venerdì 26 febbraio il Ministero della Salute ha confermato la zona gialla per tutta la prossima settimana in Veneto. Appello del Governatore: «Rispettiamo le regole»

Veneto in zona gialla per un'altra settimana: la conferma è arrivata nella tarda serata di venerdì 26 febbraio. Il commento del Governatore del Veneto, Luca Zaia, non si è fatto attendere: «Non è un segnale che ci dice che è finita, ma che ci invita a tenere la guardia alta».

«Sempre più Regioni si stanno colorando di arancione - continua Zaia - Attorno a noi il virus sta crescendo. In Veneto registriamo un calo dei ricoveri da 55 giorni e abbiamo potuto liberare 2.100 posti letto negli ospedali regionali. Le terapie intensive non sono più in emergenza. È però anche vero che ci si attende una terza fase, nella speranza che ciò non accada o lo faccia in entità limitata. Bisogna quindi rispettare tutte le regole, avendo coscienza che ne usciremo anche grazie ai vaccini».