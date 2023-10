Malattia rara e incurabile, Veronica perde la vita a 32 anni

Le province di Treviso e Venezia sono in lutto per la scomparsa, a soli 32 anni, di Veronica Da Lio mancata all'affetto dei suoi cari a causa di una malattia rara e incurabile. Un destino ancor più tragico di quello capitato alla mamma di Veronica, Natalina Zanetti, morta a 55 anni sempre per una malattia incurabile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", le difficoltà della vita non avevano però mai scoraggiato la giovane Veronica che, due anni fa, aveva coronato il suo sogno d'amore sposandosi con Mattia, ragazzo di origini svizzere con cui viveva a San Nicolò. Tra pochi mesi avrebbe realizzato un altro suo grande sogno, quello di laurearsi in Giurisprudenza. La malattia rara e degenerativa però non gliel'ha permesso. Veronica ha perso la vita in un centro specializzato dell'ospedale di Borgo Trento, a Verona. La notizia della sua scomparsa prematura ha raggiunto in poche ore la provincia di Venezia dove il padre di Veronica, Luigino, ha dato vita all'azienda Da Lio, specializzata nella produzione serbatoi e parti di carrozzeria per moto e auto con sedi a Scorzè, Noale e Morsano. A piangere Veronica, oggi, ci sono anche le sorelle Giulia e Marta, familiari e amici tutti. Per volere dei suoi cari, il funerale di Veronica sarà celebrato in forma strettamente privata.