Un caso di Covid-19 all'asilo, in quarantena tre classi e una maestra

Un caso di contagio da Covid-19 è stato riscontrato nelle ultime ore presso la scuola dell'infanzia "Maria Immacola" di Fontane di Villorba. Si tratta di un bimbo che si trova in isolamento già da martedì scorso ed è risultato positivo al tampone. In isolamento sono stati posti una cinquantina di bimbi di tre classi e una maestra. Tutti saranno sottoposti, a partire dai prossimi giorni, al tampone per verificare la positività al coronavirus. Quello di Fontane è il terzo asilo della Marca, dopo quelli di Cimadolmo e Asolo, a registrare un caso di Covid-19. Attualmente in ambito scolastico si trova in quarantena anche una classe del liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" di Treviso.

