Giornata ecologica a Villorba: raccolti dai volontari 400 chili di rifiuti

Domenica 17 marzo si è svolta la 20esima edizione della Giornata ecologica nei parchi pubblici e lungo le strade del territorio di Villorba. Numerosi i volontari e gli amministratori comunali che hanno partecipato all’evento organizzato dal Comune. Sono intervenute in tutto 74 persone che si sono suddivise le zone del comune ed hanno raccolto in totale 8 metri cubi di rifiuti per un peso di circa 400 chilogrammi, tra bottiglie, lattine, bancali di legno, pneumatici e parti di auto.

I cittadini di Villorba si sono dati appuntamento per la raccolta dei rifiuti e la pulizia del territorio, dimostrando un forte senso di responsabilità verso il proprio ambiente. Grazie alla collaborazione di tutti i partecipanti, l'evento è stato un grande successo, evidenziando l'importanza dell'impegno collettivo per preservare la bellezza e la salute del nostro territorio. Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha espresso così il suo apprezzamento verso l’iniziativa: «La giornata ecologica è un'opportunità per rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo comportamenti consapevoli e sostenibili. L'impegno dimostrato oggi dai cittadini di Villorba è un segnale positivo del nostro impegno comune verso una città più pulita, verde e vivibile per tutti».