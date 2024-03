Scuola "Marconi" di Catena, il progetto: con la ristrutturazione ecco il nuovo refettorio

A fine marzo sarà allestito il cantiere per la ristrutturazione della scuola primaria “G. Marconi” di Catena di Villorba che prevede la realizzazione di un nuovo refettorio e alcuni ulteriori interventi sulla struttura esistente volti ad adeguare l’edificio alla normativa di prevenzione incendi. L'investimento del Comune di Villorba è di oltre 936mila euro. Il progetto, redatto dall’arch. Andrea Zoia dello Studio Archeng di Pordenone (al quale è affidato anche l’incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza) e fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Soligo, prevede, oltre al nuovo refettorio, la realizzazione del nuovo refettorio in ampliamento con dimensionamento per un utilizzo su due turni, la realizzazione di un vano ascensore per garantire il superamento delle barriere architettoniche, la sistemazione dei sottoservizi in particolare delle reti fognarie esistenti, l'adeguamento antincendio del presidio scolastico e la demolizione del prefabbricato esistente (attuale refettorio).

Ultimata la costruzione del nuovo refettorio, si procederà alla demolizione del prefabbricato esistente. Riguardo alle tempistiche di intervento obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di completare i lavori per l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. Per questo sono già state anticipate alcune attività propedeutiche volte al rilievo e dei sottoservizi presenti nell’area di cantiere e alla preparazione dell’accesso al cantiere stesso che avverrà principalmente attraverso la viabilità a nord della palestra (accesso ex scuola dell’infanzia). Il cantiere verrà allestito entro la fine del mese di marzo 2024 e inizieranno subito i lavori di costruzione della nuova struttura.

"I lavori sulla struttura esistente, costituiti principalmente dalla realizzazione dei collegamenti alla nuova mensa ed al vano ascensore, verranno eseguiti nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze estive" spiega in una nota il Comune "In occasione degli incontri intervenuti con il Dirigente scolastico e con il corpo docenti del plesso di Catena sono state esaminate tutte le dinamiche. Il personale tecnico del comune unitamente al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza vigileranno costantemente sulla effettiva adozione delle procedure di mitigazione concordate, con la collaborazione del Dirigente scolastico e del personale docente e non docente. L’amministrazione comunale si impegna alla piantumazione di nuove alberature in numero doppio rispetto a quelle abbattute per consentire la realizzazione dei lavori".