Parcheggi ridotti e strade chiuse, cambia la viabilità a Villorba

Il Comune di Villorba avvisa i cittadini che, nei prossimi giorni sono previsti alcuni lavori per l’ammodernamento di una serie di sottoservizi. In particolare dal 27 al 30 dicembre a Carità, in piazza Umberto I, è prevista la riduzione dei parcheggi per l’allaccio delle fognature.

A Lancenigo sarà invece chiusa al traffico via Codette fino a via XXIV Maggio a Carbonera dalle ore 7.30 di lunedì 8 gennaio fino alle ore 23.59 del giorno successivo, inclusi sabato e festivi, per l'esecuzione di scavi a cielo aperto e la posa di nuove infrastrutture di E-Distribuzione. Il tempo effettivo di esecuzione dei lavori dovrebbe comunque attestarsi sui dieci giorni lavorativi inclusi sabato e domenica da svolgersi nel periodo indicato di blocco del traffico. Sarà garantito l’accesso in condizioni di sicurezza ai mezzi di soccorso e ai frontisti.