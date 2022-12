Finto addetto di "Piave servizi" in azione: allerta ai cittadini

È giovane e veste un capellino. Questo l’identikit fornito a Piave Servizi da un utente residente in via Duca d'Aosta, a Vittorio Veneto, segnalando la presenza di un sedicente operatore del gestore idrico in azione porta a porta in questi giorni nel vittoriese. «Non è un nostro incaricato»: mette in guardia la società che gestisce il servizio idrico in 39 Comuni della provincia di Treviso e di Venezia.

Secondo la testimonianza, il ragazzo suonerebbe il campanello, chiedendo di entrare per verificare la qualità dell’acqua, a suo dire “non buona”. Una volta entrato nell’abitazione, il finto incaricato si farebbe aprire il rubinetto, insistendo affinché la vittima assaggi l’acqua per comprovare le sue parole. A questo punto, l’uomo fingerebbe di telefonare ai Vigili del Fuoco per segnalare il problema, chiedendo al padrone di casa di recuperare tutto l’oro affinché non venga contaminato.

Un modus operandi che potrebbe ingannare soprattutto le fasce d’utenza più deboli e indifese. «Informiamo che il ragazzo non è un nostro operatore e nemmeno un soggetto incaricato da parte della nostra società. Cogliamo l’occasione, inoltre, per ricordare che nessun nostro addetto visiona contratti e bollette, oppure richiede pagamenti direttamente a domicilio – fanno sapere da Piave Servizi – Invitiamo i cittadini alla massima attenzione e ad allertare le Forze dell’ordine». Il gestore idrico informa che i propri addetti per la lettura dei contatori o per interventi tecnici sono identificabili dal tesserino di riconoscimento e l’identità può essere verificata, in caso di sospetto, al Servizio Clienti al numero 800 016076.