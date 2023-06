Vertice tra presidente Zaia e Prefetti: tra i temi anche la sicurezza stradale

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato giovedì 22 giugno a Venezia i Prefetti della regione. L’incontro, a Palazzo Balbi sede della Giunta Regionale, è stato organizzato in collaborazione con il Prefetto di Venezia, Michele Di Bari. Nel corso della riunione è stata affrontata una panoramica dei temi più sensibili. Tra questi la sicurezza stradale, la sicurezza sul territorio, il rischio di infiltrazioni malavitose, l’immigrazione, il percorso verso il varo del 112 come numero unico per le emergenze.

«Ringrazio il dottor Di Bari e tutti i Prefetti per essere stati presenti e aver contributo a questo utile momento di confronto – sottolinea il Governatore -. Abbiamo cercato di fare il punto della situazione riguardo alle tematiche poste sul tavolo rinnovando, ovviamente, la disponibilità a sottoscrivere eventuali protocolli d’intesa che dovessero risultare utili ai fini di una maggiore collaborazione istituzionale a vantaggio dei cittadini».