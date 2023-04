Suoni di Marca annuncia il suo terzo ospite: il rapper Alfa

Tra le varie qualità che da sempre distinguono Suoni di Marca vi sono senza dubbio cura e una gran varietà nella direzione artistica. Quest’anno la programmazione non sarà da meno, anzi, tra le novità più importanti di quest’anno c’è l’aggiunta di alcune serate a biglietto esclusivo per l’area concerti. Novità che punta a valorizzare ulteriormente la proposta artistica già solida di un festival ambizioso che non ha mai celato la propria voglia di crescere e rinnovarsi. La prima di queste sarà la data di lunedì 17 luglio che vede protagonista il cantautore genovese Alfa.

Classe 2000, si avvicina alla musica già all’età di 8 anni arrivando a definire un suo stile personale che oscilla tra pop, rap e indie. Diventa presto una star tra le principali piattaforme social e di streaming totalizzando a oggi 354 milioni di ascolti su Spotify e 23 milioni su Apple Musica, 300mila iscritti al suo canale Youtube e oltre 500mila condivisioni su TikTok, ottenendo un triplo disco di platino per il singolo Cin cin, sei dischi d’oro e altri tre dischi di platino per i singoli TeStA Tra Le NuVoLe, pT2 e Sul più bello.

Tra gli artisti di punta della giovane scena pop italiana, Alfa vanta collaborazioni con produttori di spicco del panorama nazionale quali DRD, Strage, Marz, Zef e DADE e cantanti e rapper come Ariete, Annalisa, Rosa Chemical e VillaBanks.

Info & Biglietti

Il biglietto, disponibile in prevendita su Ticketone al costo di 12 euro + diritti di prevendita e al Festival la sera stessa del concerto, interessa solo l’area del Palco San Marco, mentre le altre zone rimarranno accessibili tramite l’ormai classico contributo responsabile 1€. Perché Suoni di Marca non è solo buona musica ma anche buon cibo, artigianato di qualità e attenzione per la sostenibilità e il territorio. Le Mura di Treviso, rinnovate, con accesso facilitato e attrezzate anche quest’anno con gli EcoPunti al fine di garantire la massima efficienza nella gestione dei rifiuti, e alla sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e di educazione all’ecosostenibilità, si popolano di bancarelle e stand. Il meglio della ristorazione locale si raduna lungo il Percorso del Gusto per offrire una grande varietà di specialità culinarie, dalle specialità tradizionali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici di tutta la provincia. A questi si alternano l’Area Bimbi, sempre più ampia e attrezzata, e gli espositori della Mostra-Mercato, artigianato di qualità che propone tra le tante cose abbigliamento vintage, oggettistica e gioielleria. Oltre ad Alfa gli altri grandi nomi appena annunciati per questo Suoni di Marca 2023 sono i Marlene Kuntz (domenica 16 luglio) e i NoBraino (sabato 29 luglio), ma gli ospiti da annunciare sono ancora molti per uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età.