Donate da Bottega dieci biciclette ai Comuni di Conegliano e Valdobbiadene

La recente istituzione del Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ha reso i due comuni gli hub di riferimento per i turisti che vogliono visitare il territorio patrimonio Unesco e la denominazione del Prosecco Superiore. A questo proposito la cantina Bottega di Bibano di Godega ha deciso di offrire alle due amministrazioni comunali 10 biciclette, che saranno a disposizione dei turisti per visitare gratuitamente le due cittadine e le colline nel segno di una mobilità sostenibile. Nei periodi caratterizzati da una bassa affluenza turistica le biciclette verranno utilizzate dai vigili urbani per svolgere l’attività di servizio, ottimizzando la disponibilità di queste risorse ed evitando l’impiego di mezzi a motore.

Sandro Bottega, presidente di Bottega S.p.A. ha commentato: «La bicicletta è un mezzo ecologico, particolarmente apprezzato da chi arriva dalle grandi metropoli europee e mondiali. La cosiddetta mobilità slow è un valore aggiunto che abbiamo il piacere di offrire a chi vuole visitare Conegliano e Valdobbiadene, prima di spingersi nel cuore collinare del nostro territorio. Quest’iniziativa è in linea con l’impegno sul fronte della sostenibilità ambientale, che la nostra azienda promuove da oltre 15 anni».

Il sindaco del Comune di Conegliano Fabio Chies ha spiegato: «L’amore e la valorizzazione del territorio, l’impegno per la sostenibilità e la visione strategica di una mobilità slow, hanno portato la Bottega S.p.A. ad offrire ai comuni di Conegliano e Valdobbiadene 10 biciclette a disposizione dei turisti per visitare e percorrere le bellezze delle nostre colline Patrimonio dell’Umanità Unesco. Sono felice e orgoglioso che un’azienda come la Bottega abbia espresso e dimostrato la sua sensibilità verso le esigenze del nostro territorio; il mio personale ringraziamento va al Presidente dell’azienda Sandro Bottega per la generosità e il grande fervore nel portare in alto il nome del nostro Patrimonio turistico-culturale- vitivinicolo, nonché per rappresentare una delle aziende leader a livello internazionale dell’area coneglianese».