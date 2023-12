Giavera festival, ecco l'edizione invernale: "Il mondo che ci desideriamo"

"Il Mondo che ci desideriamo" è lo slogan della 29^ edizione Giavera Festival dall'anima itinerante che, per la prima volta, si terrà nel periodo invernale, nel passaggio dal 2023 al 2024. Sarà un 'edizione inedita, nata dall'urgenza di tenere sveglia la coscienza in questo periodo storico così complicato, tra guerre, odio e divisione tra popoli. Una serie di appuntamenti di riflessione, di incontri, di viaggi per ribadire la necessità di creare e costruire partecipazione. Il “Mondo che ci desideriamo” ha bisogno dei nostri gesti di donne, di uomini, di credere nella ricchezza della diversità che diventa energia creativa per abbracciare il Mondo con le sue sfide e i suoi drammi. Avvertiamo tutti che questo mondo è sempre più fragile da qualsiasi punto di vista lo si guardi: lo percepiamo ostile e carico di incognite, dove pace e capacità di "avere orizzonte" non sono più scontati come forse abbiamo pensato fino a poco tempo fa. Siamo appesi all'economia, alla continua rincorsa della crescita dell'innovazione, del progresso, ma senza sapere verso dove stiamo andando. Con una politica che sempre più dipende dai fattori economici e perde la credibilità di indicare obiettivi condivisi per il bene comune. Il legame sociale si frammenta, e cresce aggressività individuale e collettiva... Abbiamo quasi sei milioni di italiani all’estero, e poco più di cinque milioni di migranti in Italia, e questi giovani che decidono di migrare, verso l’Italia o verso altrove, tentano vie senza garanzia che le loro attese possano essere compiute… Consapevoli di tutto ciò, abbiamo voluto proporre in questo passaggio d’anno occasioni d’incontro, per riflettere, per scambiare quanto di prezioso ognuno ognuna porta con sé dalla propria storia e dalla propria cultura, perché il “Mondo che ci desideriamo” non rimanga solo un desiderio senza prospettive, ma tragga forza dal nostro ritrovarci insieme. Ci offriamo così nel simbolico cambiamento d’anno un tempo di eventi a fine 2023 e altri nei primi mesi del 2024, compreso un “Capodanno A TUTTO MONDO”.

Gli eventi della 29^ edizione

Veniamo da un viaggio nella Roma Moltivolti – 1-5 novembre, straricco di incontri e di sorprese, tra associazioni di iraniani, di donne afghane, di curdi, di cooperative innovative, di spazi aggregativi e di incontro al centro e ai margini della città generativi di relazioni e di arte, di sapori gustati e colori che ci hanno meravigliati… Un viaggio che ha dato energia alla nostra ricerca del “Mondo che ci desideriamo”.

Il primo appuntamento è un incontro-dibattito con LUCIA GORACCI, giornalista Rai, inviata esteri Rai news 24, per ragionare insieme sul Mondo che ci desideriamo, grazie al suo sguardo ampio su quanto ci va accadendo intorno in tante aree di conflitto e di crisi, e che ci riguarda tutti ben più di quanto vorremmo.

Si terrà LUNEDI’ 18 DICEMBRE ALLE ORE 20.45 presso l’Auditorium Santa Croce, in piazza della Dogana a Treviso.

Il momento centrale per un incontro “A TUTTO MONDO” avverrà la sera del 31 dicembre dalle ore 20 in poi fino all’anno nuovo: si tratta del CAPODANNO A TUTTO MONDO che si svolgerà presso il Palamazzalovo di Montebelluna, in via Malipiero 5/A. E’ l'occasione per incontrarci nella diversità dei volti, del cibo, dei gesti, nella partecipazione collettiva che diventa festa per il mondo che ci desideriamo.

L’entrata è su prenotazione, non viene effettuata biglietteria nel giorno dell’evento.

La 29^ edizione prosegue nel primi mesi del 2024 con

“DI NOTTE E DI LUCE”, SABATO 13 GENNAIO 2024 DALLE ORE 21 IN VILLA WASSERMANN A GIAVERA DEL MONTELLO.

Nel tempo dei falò, dei fuochi che da lunga tradizione rischiarano la notte, sarà una serata dedicata a tutti gli “abitatori precari” di questo nostro meraviglioso e fragile mondo. Sarà composta da narrazioni, sonorità, gesti artistici… che ci aiutano a riflettere sui temi che riguardano la collettività vivente di cui facciamo parte.

A seguire, il 3 FEBBRAIO 2024 ORE 21, SALA TEATRO DI VILLA WASSERMANN A GIAVERA DEL MONTELLO,

“5 STORIE PER MONDO CHE CI DESIDERIAMO”, cinque storie interessanti che stanno già ora costruendo il “Mondo che ci desideriamo” … una “bottega” di racconti intrisi di vissuto, di attivismo e di impegno civile, provocazioni per ciascuno e ciascuna di noi a “costruire mondo” insieme…

Il Festival poi si sposta altrove, proponendo MIGRANT BANGLA TOUR MESTRE, il SABATO 17 FEBBRAIO.

Un originale trekking urbano interculturale, per andare ad incontrare volti, luoghi e storie dell’estesa comunità del Bangladesh presente a Mestre: le botteghe, la “moschea”, il mercato, i luoghi d’incontro… Una giornata curiosa e vivace per allargare gli sguardi tra i quartieri della città e scoprirne volti inattesi, per scoprire un mondo che si arricchisce grazie a tutti quelli che lo abitano…

La 29^ edizione si conclude, come ormai da tradizione, con un viaggio altrove, un’esperienza di incontro in terre altre: il viaggiare per incontrare per noi rimane da sempre importante tassello del “Mondo che ci desideriamo”.

MARRAKSH MARRAKSH – dal 28 febbraio al 5 marzo – è un viaggio che ci farà incontrare Marrakech, città mercante, araba, africana e migrante, città creativa, teatro a cielo aperto, patrimonio di oralità … e poi l’Atlantico sconfinato, con le dune di Cap Sim e fino a Sawira, città dalle radici meticce…

Per esplorare incontri e luoghi che allargano il nostro abitare questo mondo condiviso …

