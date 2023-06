Suoni di Marca ospiterà il prossimo concerto dei Jalisse

I Jalisse, coppia musicale formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, nota principalmente per la vittoria con la canzone Fiumi di parole al Festival di Sanremo del 1997, è reduce dalla partecipazione all’edizione 2023 de “L’isola dei Famosi”, un’esperienza descritta come una sfida personale. Il duo è partito per il Reality con un solo pensiero in testa: lasciare a casa la veste di artisti e partecipare come le persone che sono, stando alla larga da eventuali polveroni mediatici. Questa esperienza non solo li ha messi in contatto con una realtà all’infuori della zona di comfort, ma ha alimentato il loro desiderio di scrittura e di suonare e far ascoltare le proprie canzoni. Perdono, titolo che dà il nome sia al singolo in uscita sia all’imminente tour di luglio, è anche tutto questo: un viaggio introspettivo fatto di preziosi ricordi e sincerità, un’urgenza che è diventata musica.

Gli altri ospiti

Condivideranno la serata con i Jalisse i "Dirotta su Cuba", di ritorno da una lunga pausa, freschi di nuove entrate nella formazione a sei elementi insieme ai membri storici Simona Bencini e Rossano Gentili. Il tour Dirotta su Cuba Reloaded ripropone lo show travolgente della band simbolo del funky italiano coi grandi successi di quasi trent’anni di carriera come Gelosia, Liberi di-liberi da, Dove sei? e qualche immancabile sorpresa e novità. Apre le danze la Piccola Orchestra MDM in tour per presentare il suo nuovo album Concjerto grosso per piccola orchestra. Cantautorato lagunare in viaggio tra la vecchia scuola italiana e le tradizioni mediterranee, a volte intimo e riflessivo ma spesso scanzonato e autoironico.

Il festival

Non solo musica e divertimento ma anche buon cibo, artigianato locale e relax. Col contributo di solo 1 euro sarà possibile infatti accedere all’area delle Mura di Treviso che comprende non solo i palchi (San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta) ma anche il Percorso del Gusto, l’Area Bimbi e la Mostra-Mercato. Il Percorso del Gusto come ogni anno offre una grande varietà di specialità culinarie, dalle specialità tradizionali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici di tutta la provincia. A questi si alternano l’Area Bimbi, sempre più ampia e attrezzata, e gli espositori della Mostra-Mercato, artigianato di qualità che propone tra le tante cose abbigliamento vintage, oggettistica e gioielleria.