Suoni di Marca 2023, serata finale con la musica dei Nobraino

Suoni di Marca 2023 riporta a Treviso i Nobraino: la serata finale di sabato 29 luglio ospiterà infatti l’unica data in tutto il Nordest del loro tour di reunion della band romagnola, il primo dal 2017.

Il concerto

Un concerto che porterà in scena il meglio del repertorio del gruppo indie folk, passando per i siparietti teatrali e d’intrattenimento affidati all’eclettico frontman Lorenzo Kruger che da sempre contraddistinguono gli show della band. Una storia durata un ventennio pronta a ripartire, a dieci anni dalla vera consacrazione al grande pubblico. Una carriera turbolenta e ricca di aneddoti unici, dai grandi palchi alle apparizioni in radio e TV, fino al contratto con la major e ai tour sold out in tutt’Italia. Nel 2023 si ricomincia con una serie di concerti estivi organizzati da Baobab Music ed Ethics, guardando in avanti, uniti dalla voglia di suonare e di far festa.

Il festival

Non solo musica ma anche buon cibo, stand di ogni tipo, aree relax e di babysitting. Col contributo di solo un euro sarà possibile infatti accedere all’area delle Mura di Treviso che comprende non solo i palchi (San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta) ma anche il Percorso del Gusto, Area Bimbi e la Mostra-Mercato. Suoni di Marca 2023 è patrocinato e sostenuto dal Comune di Treviso, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Treviso e sostenuto dalla Camera di Commercio di Treviso e da sponsor privati.