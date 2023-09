Montebelluna in festa: fine settimana con le bancarelle di "Regioni d'Europa"

Montebelluna è pronta ad accogliere una nuova edizione di "Regioni d’Europa", l'evento che porterà in città oltre 50 espositori internazionali tra Corso Mazzini, Piazza Selese e Piazza Marconi. Un fine settimana quindi che si prospetta imperdibile per gli amanti dell’artigianato e del cibo di strada, sempre fiore all’occhiello di questa manifestazione itinerante. Dalla cucina spagnola a quella greca, da quella toscana a quella siciliana, come fosse un vero viaggio tra diverse culture, e dove si potranno anche incontrare specialità preparate da delegazioni internazionali come Brasile, Argentina, India e Messico. L'ingresso è gratuito.

La delegazione scozzese, da sempre molto apprezzata, anche quest’anno allestirà un’area coloratissima dove sarà possibile degustare le migliori birre, il sidro, gli shortbreads, comprare l’haggis o assaggiare, con tutte le dovute argomentazioni, una selezione di whisky, blended e soprattutto single malt. Accanto a tutto questo ci sarà la parte dedicata all’artigianato, tra le piu’ apprezzate in assoluto della manifestazione Regioni d’Europa, con le borse e gli accessori colorati in Harris Tweed, la lana di alta qualità delle Ebridi, le soffici sciarpe lambswool con i classici colori dei clan e un’ampia esposizione di cappelli, uno degli articoli più apprezzati della Scozia, vero cult dello stand scozzese.

Modifiche al traffico

Viabilità chiusa e sosta con rimozione forzata in piazza Marconi, piazza Negrelli (compresa l'area antistante l'ex tribunale) e in via Giorgione nel tratto da Via Dante Alighieri a Piazza Negrelli dalle ore 6 del 28 settembre alle ore 6 del 2 ottobre 2023. All'uscita di via Cavour su via Tintoretto i veicoli potranno svoltare a sinistra con obbligo di immissione sul parcheggio ad est di via Roma. I veicoli provenienti da via Roma su via Tintoretto potranno svoltare unicamente sul parcheggio ad ovest di via Roma.

Il commento del sindaco

«Ringrazio gli organizzatori per aver ancora una volta scommesso su Montebelluna; ospitiamo con piacere di nuovo questa manifestazione che incarna la vocazione naturale del nostro centro cittadino pedonalizzato: ovvero il commercio, la convivialità, l’incontro. Proprio questo l’intento dell’amministrazione: creare occasioni e accogliere le proposte da parte di associazioni e privati che con le loro iniziative puntano a rendere il centro, non solo una piazza, ma una sorta di salotto dove stare, incontrarsi e trascorrere piacevoli momenti di socialità» le parole del primo cittadino di Montebelluna, Adalberto Bordin.