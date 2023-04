Avis live music, svelato il nome della prima artista: Mara Sattei

Appuntamento per sabato 17 giugno 2023, dalle 18 in poi, al parco della Poesia “A. Zanzotto” di Riese Pio X per la prima edizione di AVIS LIVE MUSIC (be LIVE be MUSIC be AVIS), in collaborazione con AMA Music Festival. Sarà l’evento dell’estate targato Avis, con l’intento di lasciare il segno nei cuori dei giovani. L’iniziativa è patrocinata dall’Avis Provinciale di Treviso e coinvolgerà ben 21 Avis Comunali della Marca Occidentale che hanno unito forze ed energie per organizzare la manifestazione: Asolo, Altivole-Caselle, Borso del Grappa, Caerano, Cavaso, Castelcucco, Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Fonte, Giavera, Loria, Monfumo, Montebelluna, Paderno, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Vito, Trevignano, Vedelago e Volpago.

La data del 17 giugno non è casuale, si inserisce infatti nella “Settimana del dono” che celebra il 14 giugno la “Giornata mondiale del Donatore di Sangue”, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. Sulla scia di questa ricorrenza si colloca AVIS LIVE MUSIC, un grande evento musicale e canoro con l’obiettivo di avvicinare, sensibilizzare e coinvolgere i giovani, in particolare nella fascia tra i 18 e i 25 anni, alla donazione del sangue.

Sarà una serata dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno trascorrere un sabato sera all’insegna dello stare insieme, della musica e del sano divertimento, visto che saranno servite bevande e cocktail rigorosamente alcol free per lanciare un importante messaggio di prevenzione, incentivando il pubblico ad apprezzare il divertimento senza sballo. Aspetto quest’ultimo che ha raccolto il plauso dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, da sempre impegnata nel contrasto all’abuso di alcol e nella prevenzione degli incidenti stradali.

Numerosi gli artisti che prenderanno parte all’evento e verranno presentati nelle prossime settimane. La prima a salire sul palco dell’AVIS LIVE MUSIC sarà nientemeno che Mara Sattei, la cantante italiana che dopo la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, ha scalato le classifiche collaborando con artisti come Giorgia, Fedez, Thasup, Gazzelle e Tananai. Fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2023, con il suo brano “Duemilaminuti”, è già Disco d’oro. Oltre al brano sanremese, Mara porterà sul palco le canzoni del suo primo album “Universo” (Columbia Records/Sony Music Italy) e tutti i successi nati dalla collaborazione con artisti e amici che hanno impreziosito il suo percorso artistico. Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rendono capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che la contraddistinguono come donna tra le più in vista del panorama musicale italiano. Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la sua storia musicale inizia a prendere forma a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (14 dischi di platino e 1 disco d’oro). La dimensione del live è per Mara Sattei del tutto naturale, un momento per lei fondamentale per vivere grandi emozioni insieme ai suoi fan e mostrare tutte le sfaccettature che sono proprie del suo mondo musicale.

Nel parco dell’AVIS LIVE MUSIC a Riese Pio X non mancheranno aree di ristoro con food truck e chioschi per i drink “zero alcol”, per i quali il team organizzatore sta ricercando prodotti artigianali e d’eccellenza del territorio nazionale per soddisfare i palati più esigenti, nonché cocktail molto particolari in abbinata a birre artigianali.

Saranno presenti un punto informazioni Avis e una zona dedicata a varie associazioni (Admo, Acat, Ass. Non Correre Accorri!, Progetto Piloti di Marca) disponibili tutto il giorno per rispondere alle curiosità dei ragazzi.

Centocinquanta volontari Avis, ben distinti dal colore della maglia e dal logo associativo, lavoreranno per gestire la manifestazione, attenderanno il pubblico pronto a divertirsi e forniranno tutte le informazioni sulle attività di Avis e su come potersi iscrivere all’associazione per diventare donatori, condividere i valori associativi, nel segno di un buon stile di vita e della possibilità di compiere un gesto bello per se stessi e utile per il prossimo.

L'acquisto dei biglietti è possibile online sul sito www.avislivemusic.it o su mailticket.it. Il prezzo del biglietto è stato fissato al costo simbolico (10 euro + 2 euro di prevendita) per rendere l’iniziativa davvero partecipativa. Per info.evento e-mail: info@avislivemusic.it e sito web: www.avislivemusic.it. Tutti gli aggiornamenti della manifestazione saranno annunciati sui canali social: Facebook e Instagram targati Avis.Live.Music e sul sito web www.avislivemusic.it.