The Space Cinema: a Silea tre giorni di film a soli 3,90 euro

Da lunedì 9 fino a mercoledì 11 ottobre sarà attiva una nuova promozione per vivere la magia del grande cinema ad un prezzo davvero speciale. Nei primi tre giorni della settimana, infatti, i biglietti al The Space Cinema di Silea costeranno solo 3,90 euro.

Tra i titoli del momento in sala: "Asteroid City", nuovo film di Wes Anderson; "Gran Turismo" con Orlando Bloom, dal videogioco cult che ha entusiasmato un’intera generazione e "Assassinio a Venezia" del regista e attore Kenneth Branagh, ispirato ai racconti di Agatha Christie. Inserendo l’apposito codice presente sul sito ufficiale di The Space Cinema, sarà possibile acquistare i propri biglietti a un prezzo vantaggioso. Il codice non può essere utilizzato in cassa, ma solo in fase di acquisto sul sito di The Space Cinema oppure sull'app ufficiale The Space Cinema. Sono esclusi dalla speciale promo last minute gli spettacoli della programmazione Extra, per "L’Esorcista - Il Credente" e per le poltrone Vip.