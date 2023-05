Suoni di Marca, primo super ospite: Tony Hadley degli Spandau Ballet

Un’imperdibile serata con i più grandi successi di Tony Hadley, il cantante brit-pop, soul e swing frontman degli Spandau Ballet, gruppo musicale leader del movimento "New Romantic".

Suoni di Marca 2023 ha svelato in queste ore il suo primo super ospite internazionale. L'appuntamento è per martedì 18 luglio sulle Mura di Treviso dove la popstar porterà il suo show "Mad about you" (Pazzo di te) accompagnato sul palco da The Fabolous Th Band. In scaletta i più grandi successi degli Spandau Ballet ma anche molti brani solisti di Hadley per quello che si preannuncia come un vero e proprio viaggio nel tempo nei mitici Anni '80. Vista la rilevanza dell'ospite e dell'evento la serata sarà a pagamento, per accedere al Palco San Marco e assistere al concerto di Tony Hadley sarà dunque necessario acquistare il biglietto, disponibile su Ticketone a questo link al prezzo di 30 euro (diritti di prevendita inclusi). Senza biglietto per il concerto si potrà comunque accedere a tutte le altre aree del festival con un contributo di 1 euro all’ingresso.