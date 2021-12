Calendario solidale, ecco dove è possibile acquistarlo

Dopo la presentazione durante la conferenza stampa del 16 dicembre, il “calendario solidale”, disegnato dalla matita del vignettista trevigiano Beppe Fantin e sostenuto dall’imprenditore Luigi Susin, ha avuto molti consensi da parte degli imprenditori ma soprattutto da parte dei privati. All’inizio, com’era stato detto durante la presentazione, il calendario solidale era dedicato alle aziende che sostenendo il progetto benefico i cui proventi sono interamente destinati al reparto di pediatria oncologica del Cà Foncello di Treviso, lo acquistavano per dipendenti e collaboratori. Poi la grande richiesta da parte del pubblico privato, ha portato, Fantin e Susin a prendere la decisione di metterlo a disposizione andando nuovamente in stampa per poi consegnarlo in alcuni negozi e edicole della periferia trevigiana. Per chi volesse aderire al progetto con una donazione, può trovare il “calendario solidale” presso i seguenti punti:

MP Informatica, strada di S.Bona nuova, 33/B

Cartoleria Edicola da Bruno, Via S.Bona vecchia, 27

Edicola Pregnolato, via IV Novembre, 39 a Fiera (Tv)

Edicola Cà Foncello, presso l’omonimo ospedale

Edicola Grava Emanuela, via Emilia, 25 quartiere S.Liberale (Tv)

Edicola 2M, via S.Pelaio, 95 (Tv)

Per negozi e edicole che vogliano aderire al progetto, possono chiedere i calendari al numero: 0422.97049 oppure scrivere a beppe.fantin@libero.it, o luigi.susin@me.com. Ricordiamo che il progetto del “calendario solidale” è stato fortemente voluto da Fantin e da Susin che sostenendo i costi di stampa dichiarano che l’intero ricavato andrà versato presso il reparto di pediatria oncologica del Cà Foncello di Treviso, attualmente guidato dal Prof. Stefano Martelossi. I calendari, uno da muro e uno da tavolo, patrocinati dall’Ulss 2 diretta dal Dott. Francesco Benazzi e dal Comune di Treviso nel nome del sindaco Mario Conte, avranno un costo minimo di euro 10,00 (di tutti e due).