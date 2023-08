Treviso Comic Book Festival compie 20 anni: svelato il manifesto di Fatgomez

Torna ed è già pronto a stupire il Treviso Comic Book Festival, che quest’anno spegne ben 20 candeline. Venerdì 29 settembre, sabato 30 e domenica 1° ottobre 2023 andrà in scena la nuova edizione del festival internazionale di fumetto e illustrazione della città di Treviso che, per festeggiare l’importante traguardo, ha in serbo grandi novità e diverse conferme. Alla grande festa targata TCBF parteciperanno infatti numerosi ospiti nazionali e internazionali che saranno protagonisti di decine di appuntamenti tra talk, laboratori, live painting, firmacopie e inaugurazioni delle 12 mostre disseminate negli angoli più o meno noti della città dai musei civici alle gallerie private, passando per locali e palazzo. Confermata dopo il successo dello scorso anno la sede della Mostra Mercato al Museo Nazionale Collezione Salce. Tante le novità in arrivo che saranno annunciate sui profili social del TCBF.

Il manifesto

Grazie a un fitto programma di iniziative aperte alla città che gli organizzatori stanno mano a mano annunciando sui social del festival, la manifestazione si appresta anche quest’anno a conquistare attenzione e affetto da parte di un pubblico ampio e numeroso, che renderà nuovamente Treviso una delle capitali culturali europee del fumetto. Proprio in questi giorni, il TCBF ha annunciato anche il manifesto del ventennale a firma di Carlo Schievano, in arte “Fatgomez”, autore poco più che ventenne che con il TCBF ci è letteralmente cresciuto, a simboleggiare dunque tanto il passato quanto il futuro della manifestazioone. Originario di Treviso, Carlo Schievano, in arte “Fatgomez” combina diversi stili distintivi, ma anche una ricca narrazione di personaggi e un’atmosfera surreale, violenta e sospesa. Le sue opere illustrano storie ispirate al mondo sci-fi e del fumetto underground, catturando l'essenza dei soggetti in modo visivamente accattivante. Nella sua - per ora breve ma già interessante - carriera ha lavorato su progetti che spaziano dalle copertine di libri al mondo della musica, passando anche attraverso la moda e lo streetwear. Tra i clienti con cui ha collaborato figurano Gcds, Sony Music Italia, Funky, ilSaggiatore e Lovegang Brand.

Il commento

«Tagliare il traguardo dei 20 anni di festival è davvero un evento che vogliamo celebrare insieme a tutta la città - concludono dal direttivo del Treviso Comic Book Festival - per farlo abbiamo scelto di affidare il manifesto a Fatgomez, un trevigiano che è praticamente cresciuto col festival. Abbiamo numerose iniziative in programma che sveleremo giorno dopo giorno. Di sicuro sarà una festa per tutta la città».