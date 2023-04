Suoni di Marca 2023, svelati i primi ospiti: la band Marlene Kuntz

È tempo di primi annunci per Suoni di Marca 2023 che, lunedì 24 aprile, ha svelato la prima band dell’edizione 2023, in programma sempre sulle Mura di Treviso, dal 15 al 29 luglio. I Marlene Kuntz si esibiranno sul palco del bastione San Marco domenica 16 luglio.

L'evento

Il concerto sarà l’unica data in Veneto dell'estate 2023 per i Marlene Kuntz, una delle band più longeve del panorama alternative rock italiano e che da oltre trent’anni mescola sapientemente elementi di cantautorato, noise, grunge e indie. Originari di Cuneo e guidati del frontman Cristiano Godano, dopo il tour primaverile nei teatri, Marlene Kuntz porteranno a Treviso il nuovo progetto "Karma Clima", arricchendo la scaletta estiva, oltre che con i grandi successi del passato, anche con una massiccia dose di improvvisazione e sperimentazione che da sempre caratterizza il loro sound. Attivi dal 1989, nel 2012 hanno partecipato al Festival di Sanremo, collaborando negli anni con artisti internazionali come Patti Smith e Skin degli Skunk Anansie. Il loro album Il vile (1996) è stato inserito da Rolling Stone Italia tra i migliori 100 album italiani di tutti i tempi. Il tour dei Marlene Kuntz è stato inoltre certificato Ecorider da Worldrise Onlus, poiché non prevede l’utilizzo di plastica monouso e imballaggio, minimizza gli sprechi e facilita il corretto smaltimento dei rifiuti.

Il festival

Attenzione e cura per il territorio sono anche gli obiettivi della kermesse trevigiana stessa. Nel 2023 tornerà il modello vincente degli anni passati con la presenza di vari EcoPunti forniti da Contarina e dislocati nell’area del festival, dove i giovani volontari aiuteranno i visitatori a eseguire una corretta raccolta differenziata dei rifiuti e a sensibilizzare il pubblico. Un euro di contributo responsabile all’ingresso. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ma anche il Percorso del Gusto, la Mostra-Mercato, aree relax e di babysitting.