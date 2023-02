Scuola di Reportage Goffredo Parise, a Treviso le lezioni di Riccardo Staglianò

Terzo appuntamento giovedì 23 e venerdì 24 febbraio ospitato grazie alla sensibilità del Presidente Mario Pozza, nella sala Conferenze della Camera di Commercio Treviso-Belluno/Dolomiti con gli studenti dei Licei Collegio Pio X, Duca Degli Abruzzi, Da Vinci di Treviso e Scarpa di Oderzo. Le due lezioni sono state affidate a Riccardo Staglianò, saggista e giornalista studioso di nuove tecnologie di comunicazione e del loro effetto sulla società, autore di inchieste e reportage dall'Italia e dall'estero per Venerdì di Repubblica.

Come chiarisce Antonio Barzaghi, ideatore e direttore artistico del Premio Goffredo Parise «Staglianò racconta come si prepara e realizza un reportage, nelle tre fasi del prima (studio, casting degli intervistati, preparazione logistica), durante (registrazione, organizzazione degli appunti, ecc) e dopo (sbobinatura, scrittura), fornendo anche alcune nozioni su eventuali versioni multimediali (podcast, video) del medesimo reportage. Con l'aiuto di un'antologia ragionata da grandi giornalisti e scrittori - piccole perle, decisamente coinvolgenti - ha anche esposto agli studenti esempi di stile che possano ispirarli, assegnando loro il compito di realizzare alcune scene di un articolo sul tema dell'emergenza climatica, filo conduttore del Corso di quest'anno».

La Scuola di Reportage è decisamente un esperimento innovativo che guarda lontano, voluto da Maria Rosaria Nevola, che ne è la coordinatrice, per i giovani che hanno desiderio di impegnarsi nel mondo dell'informazione. Una Scuola pensata per il sapere e la cultura, per esaltare i principi etici, il valore del sacrificio e la passione civile. Un progetto che si avvale del supporto generoso e della collaborazione determinante di Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni e realtà finanziarie locali, nonché di imprenditori di eccellenza del territorio.