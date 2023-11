Vivevano in otto nel condominio inagibile: abusivi fatti sgomberare

Otto cittadini stranieri, di nazionalità ghanese e nigeriana, sono stati fatti sgomberare sabato mattina, 18 novembre, da un condominio inagibile di Via Manin a Conegliano. Gli abusivi avevano occupato senza permesso gli appartamenti al primo piano dell'edificio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sabato mattina è iniziato lo sgombero grazie al blitz congiunto di polizia e polizia locale di Conegliano. Gli otto inquilini abusivi, portati fuori dalla palazzina, sono stati controllati e fotosegnalati. Alcuni di loro sono risultati essere irregolari e senza permesso di soggiorno: oltre alla denuncia per occupazione abusiva e violazione di proprietà privata, saranno quindi anche espulsi dall'Italia. La proprità dalla palazzina di Via Manin ha disposto, nel frattempo, la chiusura completa del palazzo facendo murare tutti gli accessi. L'ordinanza di inagibilità del condominio era stata firmata quasi un anno fa, nel dicembre 2022, dal sindaco Fabio Chies. Nelle vicinanze dello stabile c'era infatti il Safari Club, chiuso ormai da mesi, locale finito più volte sotto l'attenzione delle forze dell'ordine per aggressioni, risse, un accoltellamento e il caso della morte di Donald Mboyo nel giugno del 2016 morto per arresto cardiaco mentre cercava di fuggire ad un arresto. Nelle ultime settimane erano stati gli stessi residenti stranieri della zona a chiedere l'intervento del Comune e della polizia per avere più sicurezza e tranquillità in zona. Richiesta ascoltata: sabato mattina gli abusivi sono stati fatti sgomberare e la palazzina inagibile è stata messa in sicurezza una volta per tutte.