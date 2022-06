In corriera senza biglietto, aggrediscono i controllori: fermati

Sono saliti in corriera senza biglietto e, quando l'autista ha provato a fermarli, lo hanno aggredito per poi fuggire forzando la porta dall'interno. Ennesimo episodio di violenza, mercoledì 29 giugno, a bordo di un pullman del gruppo Mom - Mobilità di Marca.

L'aggressione è avvenuta poco dopo le 15.30 in stazione delle corriere a Montebelluna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 41enne ed un 17enne sarebbero saliti a bordo senza biglietto. Dopo una violenta lite con l'autista i due sono scesi dal mezzo forzando la porta ma innescando una nuova lite con un controllore arrivato sul posto. Nel frattempo, in supporto ai due giovani senza biglietto, sono arrivati altri sette/otto ragazzi. Ne è nato uno scontro costato alcune contusioni lievi al controllore. Immediata la chiamata ai carabinieri. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, i militari dell'Arma si sono subito messi sulle tracce dei fuggitivi, riuscendo a identificarli. Il controllore se l'è cavata con qualche lieve contusione e una gamba dei pantaloni strappata. Denunciati sia il 41enne che il 17enne nordafricano che hanno dato il via allo scontro.