Alcol, altre due patenti ritirate: coppia di minorenni fermati per droga

Altri due persone denunciate per guida in stato d'ebbrezza dai carabinieri della Marca al termine dei controlli del venerdì sera sulle strade. Un 28enne è stato sorpreso alla guida in viale della Repubblica a Treviso con un tasso alcolico superiore a 1 gr/lt mentre un altro suo coetanaeo, sempre nella notte, sottoposto ad alcoltest in via San Pio X a Castelfranco Veneto è risultato avere un tasso alcolemico superiore, addirittura, a 2 gr/lt.

Per entrambi i giovani è scattato il ritiro della patente di guida. Controlli serrati anche per il contrasto alla diffusione degli stupefacenti: due minorenni, uno in sella ad una bicicletta ed uno a piedi, sono stati sorpresi dai carabinieri di Riese Pio X in possesso di hashish. Il primo dei due, che aveva con sé poco più di una decina di grammi di stupefacente e un bilancino di precisione, è stato denunciato mentre il secondo, in possesso di una dose di stupefacente del medesimo tipo, è stato solo segnalato.