Malore al risveglio, il sorriso di Alessandra si spegne a 44 anni

Un malore fatale al risveglio ha stroncato, a soli 44 anni, Alessandra Gabbana, originaria di Lutrano di Fontanelle, morta a Jesolo nella mattinata di giovedì 13 agosto. La tragedia è avvenuta verso le 7.40 di mattina.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Alessandra si trovava a Jesolo con il compagno Alberto e un gruppo di amici per trascorrere al mare il weekend di Ferragosto. Giovedì mattina, la 44enne si è sentita male all'improvviso. Il compagno ha chiamato subito il 118: vista la gravità della situazione è stato allertato anche l'elisoccorso di Treviso. Alessandra è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di via Levantina, con l'elicottero che era nel frattempo atterrato e pronto per il trasporto al Ca' Foncello. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la 44enne di Lutrano non ce l'ha fatta. Per fare luce sulle cause del decesso, nelle prossime ore sul corpo di Alessandra dovrebbe essere disposta l'autopsia. Alessandra viveva nella zona Bassa di Maron, a Brugnera, lungo la strada che porta verso San Cassiano e la Pordenone Oderzo. La frazione di Lutrano di Fontanelle, dove vivono ancora i genitori, è in lutto per la sua scomparsa. Impiegata alla Ramera cosmetici tra San Vendemiano e Conegliano, le moto e la musica erano le sue grandi passioni.