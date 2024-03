Auto in fiamme sotto la tettoia tra due abitazioni, danni ingenti

Sono terminate poco prima della mezzanotte di venerdì, le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento dell’incendio divampato intorno alle 18, in via Barco ad Altivole, che ha coinvolto un’auto, posta sotto una tettoia tra due abitazione estendendosi all’abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco arrivati da Castelfranco, Montebelluna, Treviso e con i volontari di Asolo con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e 17 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato. L’incendio ha bruciato un’auto, la tettoia, estendendosi al capotto di una delle due abitazione e parte del tetto. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.