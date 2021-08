Ricercato per rapina in tutta Europa, si nascondeva nella Marca: arrestato

I carabinieri di Montebelluna hanno arresto I.K., 28enne di origini moldave, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica Ceca, a seguito di una rapina ai danni di una persona immobilizzata e derubata in strada a Liberec, nel 2017.. L'arrestato, fuggito dopo aver rapinato telefono e contanti è stato rintracciato nella zona di Montebelluna dove aveva trovato ospitalità da alcuni connazionali. Al momento dell'arresto non ha opposto resistenza. Portato in carcere è in attesa dei provvedimenti delle autorità giudiziarie italiane e straniere. Rischia una condanna a diversi anni di galera.