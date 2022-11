Non si ferma all'alt e investe una vigilessa sulle strisce pedonali

Era impegnata a dirigere il traffico nel fine settimana dedicato ai festeggiamenti di San Martino a Mogliano Veneto quando, verso le ore 17 di domenica, una Fiat Punto arrivata da Via De Gasperi, non si è fermata all'alt e l'ha travolta sulle strisce pedonali.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", protagonista dell'investimento è stata Silvia Vecchiato, vicecomandante del corpo intercomunale di polizia locale per i comuni di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier. Vecchiato era in servizio davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta per far attraversare i pedoni in sicurezza. Tantissime le presenze registrate in città per il weekend dedicato a San Martino, tutto sembrava procedere per il meglio almeno fino a quando una Fiat Punto guidata da una donna non è sbucata da Via De Gasperi e non si è fermata all'alt della vigilessa, investendola sulle strisce pedonali di Via Don Bosco sotto gli occhi increduli di decine di passanti. A soccorrere per primo la vicecomandante è stato un collega in servizio a pochi metri di distanza che ha subito chiamato sul posto il personale del Suem 118, intervenuto insieme ai carabinieri. La vigilessa è stata subito medicata sul posto e, in un secondo momento, portata al Ca' Foncello per una serie di accertamenti. Nulla di grave, fortunatamente, ma la paura è stata tanta.