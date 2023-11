In auto senza patente e con un piccone, 30enne finisce ai domiciliari

Durante un controllo in Viale della Repubblica a Villorba, i carabinieri hanno nelle scorse ore un'auto con a bordo tre giovani: un 30enne straniero e due ragazze quasi coetanee. In auto i militari hanno trovato un piccone in acciaio lungo 30 centimetri del quale i tre ragazzi non hanno saputo giustificare il possesso.

Portati in caserma, il conducente dell’auto, sprovvisto di patente, aveva dichiarato a voce le proprie generalità. In caserma ha poi mostrato un documento in cui non era chi aveva dichiarato di essere: i rilievi fotodattiloscopici hanno fatto emergere la reale identità del fermato: un cittadino di nazionalità serba, in possesso di alias, gravato da precedenti penali anche per reati di falso, che nel novembre del 2019 era stato espulso dall'Italia con un’ordinanza emessa dal tribunale di Venezia. Lecito quindi supporre che il fermato si fosse procurato false generalità allo scopo di sottrarsi ai controlli e rimanere indisturbato in Italia. Lo straniero è stato arrestato in flagranza. Venerdì mattina, 10 novembre, l'udienza di convalida in tribunale a Treviso. L'uomo è stato condannato ai domiciliari.