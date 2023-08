Finestrini rotti e portiere aperte, sette auto vandalizzate in zona stazione

I vandali di auto sono tornati a colpire in zona stazione dei treni a Preganziol: a segnalarlo, sui social, sono stati gli stessi residenti che si sono trovati le auto aperte e con i finestrini in frantumi durante lo scorso fine settimana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il furto è stato messo a segno presumibilmente domenica notte: oltre che in stazione, almeno cinque auto sono state vandalizzate anche nella vicina Via Gabbin. I veicoli sono stati aperti e danneggiati nel tentativo di rubare quel che era presente all'interno degli abitacoli. Furti di poco conto in realtà: i danni più gravi sono stati quelli provocati alle auto con vetri spaccati e portiere forzate. Non è la prima volta che episodi simili si verificano in zona stazione a Preganziol. I residenti hanno lanciato un appello all'amministrazione comunale chiedendo vengano installate più telecamere e i controlli dei carabinieri vengano intensificati: ad oggi però, nei comuni di Casier, Mogliano Veneto e Preganziol è attiva una sola pattuglia. Impossibile tenere sempre la situazione sotto controllo. Dei vandali autori dei danni durante lo scorso fine settimana non sembra invece esserci alcuna traccia.