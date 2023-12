Insultato e preso a schiaffi in treno, 19enne denuncia la baby gang

Stava tornando a casa in treno dall'università per le vacanze di Natale quando, poco prima di arrivare a destinazione, un 19enne di Oderzo è stato aggredito da un gruppetto di 4 giovani che, dal nulla, gli ha versato addosso della Coca-Cola, prendendolo a schiaffi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'aggressione è avvenuta a bordo del treno regionale da Portogruaro a Treviso nella settimana prima di Natale. Il 19enne opitergino era da solo, stava ascoltando musica con le cuffiette, e pieno di bagagli si stava dirigendo a fatica verso la porta del treno quando tre ragazzi stranieri e una ragazza lo hanno avvicinato, insultandolo e chiedendogli: "Cos'hai da guardare?" Alla reazione incredula del 19enne i quattro hanno risposto rovesciandogli addosso della Coca-Cola. Prima che il giovane scendesse uno di loro gli avrebbe anche tirato un violento schiaffo in faccia. Ad attendere il 19enne in stazione a Oderzo c'era la madre che, vedendo il figlio scosso e sporco di Coca-Cola si è fatta raccontare tutto, accompagnandolo in caserma dai carabinieri per la denuncia. Le telecamere a bordo del treno dovrebbero aver ripreso la scena ma, nonostante la denuncia, i quattro bulli difficilmente riceveranno qualche provvedimento.