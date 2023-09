Genitori rubano il pesce al supermercato, poi fuggono senza la figlia

Furto finito male lo scorso fine settimana per una famiglia brasiliana arrivata al supermercato Panorama di Viale della Repubblica. Il piano messo a punto da moglie e marito era quello di mettere nel carrello i prodotti meno costosi e nascondere nel passeggino della loro bimba ben 100 euro di pesce fresco.

Il comportamento sospetto della coppia non è però passato inosservato agli addetti alla sicurezza e al personale del supermercato: arrivati alle casse i due sono stati fermati e controllati. Non appena hanno capito che il personale avrebbe chiamato i carabinieri, marito e moglie sono fuggiti in tutta fretta, lasciando il passeggino con la refurtiva e con la loro bambina dentro al supermercato. Fortunatamente insieme a loro c'erano anche altri parenti che hanno tenuto compagnia alla piccola durante la fuga dei genitori. La coppia è stata fermata nel giro di pochi minuti dai carabinieri di Treviso. I due genitori sono stati denunciati per tentato furto, non ci sarà invece nessuna denuncia per abbandono di minore dal momento che la figlia della coppia è sempre rimasta con altri familiari.