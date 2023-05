Bocconi avvelenati nel parchetto di Via Piave, cane rischia di morire

Bocconi di cibo avvelenato, con all'interno del topicida, sono stati trovati sabato 27 maggio nell’area ad uso pubblico di Via Piave a Treviso, non molto distante dal sottopasso che porta a Selvana.

Un cane di taglia media ha ingerito i bocconi ed è stato portato d'urgenza dal veterinario per scongiurare conseguenze letali. La proprietaria dell'animale ha poi trovato altri tre bocconi abbandonati nell'area verde. Il parchetto è spesso frequentato, non solo da molti cani ma anche da diversi bambini residenti in zona. e la paura ora è che possano verificarsi nuovi incidenti simili nelle prossime settimane. Il cane che ha ingerito il boccone avvelenato è fortunatamente fuori pericolo. Chi ha abbandonato i bocconi li ha preparati con del macinato di maiale, poi ha comprato del veleno per topi e li ha nascosti nell'erba del parco pubblico.