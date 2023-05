Scivola sul sentiero e si rompe un braccio, 63enne finisce in ospedale

Brutta disavventura nella tarda mattinata di domenica 28 maggio per un'escursionista di Breda di Piave, recuperata dal Soccorso alpino di Asiago e portata in ospedale a Bassano del Grappa dopo essere caduta lungo l'Alta via del Tabacco