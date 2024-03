Minaccia la madre di morte, arrestato un 52enne

«Mi dispiace, in quei momenti non sono in me perdo la testa». Questo ha detto oggi 27 marzo nel corso dell'interrogatorio di garanzia, un 52enne di Caerano San Marco finito dietro le sbarre del carcere di Santa Bona accusato di maltrattamenti nei confronti dell'anziana madre e di anche di estorsione, perpetrata ai danni di una nipote. L'uomo, M.P., è comparso davanti al gip Piera De Stefani (assistito dal suo legale, l'avvocato Andrea Zambon) dopo che nei giorni scorsi era finito in manette e il pubblico ministero Mara De Donà aveva fatto scattare a suo carico il "codice rosso", chiedendo la misura cautelare della custodia in carcere.

Secondo le indagini, partite dalla denuncia della madre, M.P. avrebbe dei problemi di dipendenza. Senza lavoro l'uomo era solito chiedere al genitore i soldi necessari per comperarsi le dosi di stupefacente o le bottiglie di alcolici. E quando non li riceveva partivano pesanti minacce, anche di morte, diretti alla pensionata ma non avrebbe mai alzato le mani. Il giorno del suo arresto avrebbe costretto una nipote, in visita presso la sua abitazione, ad andare a prelevare al bancomat e portargli 50 euro perché era senza soldi. «Sono dispiaciuto - ha affermato davanti al gip - e mi rendo conto di avere un problema di dipendenza. Ma non volevo fare del male a mia madre, quelle erano solo parole».