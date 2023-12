Ciclista investita e lasciata nel fosso, fermato il pirata della strada

I carabinieri di Roncade hanno identificato il presunto responsabile dell'investimento della donna di 47 anni che, venerdì mattina, percorrendo in bicicletta Via Grande a Mignagola di Carbonera, era stata travolta da un'auto finendo nel fosso a lato strada.

I riscontri raccolti grazie ai filmati delle telecamere della zona hanno consentito di risalire in poche ore al suv di proprietà di un 64enne straniero, residente nella zona dell'incidente, per ora denunciato in stato di libertà. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso. Fortunatamente la ciclista, ricorsa alle cure dei sanitari dopo la caduta dalla bici, ha rimediato solo pochi giorni di prognosi.