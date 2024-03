Deposito attrezzi in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, 12 marzo, intorno alle ore 20 circa, per spegnere l’incendio di un deposito attrezzi annesso ad un'abitazione in via Biban, a Carbonera: nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. Impegnate le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Treviso, di Conegliano, supportate dai volontari di Asolo. L’intervento di messa in sicurezza dell’area è terminato a mezzanotte e mezza circa.