Travolto da un'auto, 17enne in bici intubato: è grave in ospedale

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 14 giugno, a Mignagola di Carbonera, lungo via Valdemoneghe. Un ragazzo di 17 anni, in sella ad una bicicletta, è stato travolto da un'auto, una Fiat Punto guidata da un meccanico 55enne di San Biagio di Callalta. L'episodio è avvenuto qualche minuto dopo le 15. Per soccorrere il ciclista, residente della zona, è intervenuta un'ambulanza e l'automedica del Suem 118: medico e infermieri hanno prestato le cure del caso al giovane, intubato sul posto e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le condizioni del 17enne sarebbero molto gravi. La prognosi è riservata: preoccupa soprattutto il forte trauma cranico. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.

Secondo quanto ricostruito dai vigili l'utilitaria procedeva a velocità moderata quando improvvisamente, da un pertugio sul lato destro della carreggiata, è fuoriuscito il 17enne che ha attraversato senza rendersi conto che stava sopraggiungendo l'auto che lo ha travolto, sfondando il parabrezza e trascinandolo per almeno venti metri.