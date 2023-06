Addio a Carmelo Cicivelli, usciere del Comune di Montebelluna: aveva 58 anni

Lutto in municipio a Montebelluna: domenica il sindaco Adalberto Bordin, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha annunciato con profondo cordoglio la prematura scomparsa di Carmelo Cicivelli a soli 58 anni.

Originario della Sicilia, Cicivelli lavorava da diversi anni in Comune con il ruolo di usciere. Apprezzato per la sua proverbiale simpatia, è stato ricordato dal sindaco con queste parole: «Da anni chi entrava nel municipio di Montebelluna, era spesso accolto dalla presenza di Carmelo che si faceva riconoscere per la sua empatia e le sue simpatiche battute. Ai suoi familiari e a chi gli ha voluto bene, le nostre condoglianze. Il suo spirito mancherà». I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni a Palermo.