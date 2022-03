Omicidio-suicidio di Casale sul Sile, fissata la data del funerale

Si svolgerà sabato prossimo, 12 marzo a Marcon, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale dei Santi Benedetto, Cirillo e Metodio, il funerale di Franco Gellussich e della moglie Flora Mattucci, entrambi pensionati di 72 anni, i cui corpi senza vita sono stati trovati nel pomeriggio dello scorso 2 marzo all'interno della loro abitazione di vicolo Toniolo a Casale sul Sile. A fare la macabra scoperta è stata una delle tre figlie, Cecilia, ed il marito, preoccupati perchè da alcuni giorni non riuscivano a mettersi in contatto con i coniugi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo ha assassinato la moglie mentre era prona sul letto, con una coltellata alla schiena, all'altezza della scapola. Poi, dopo aver affidato ad un foglietto le motivazioni del gesto, si è impiccato in garage. I corpi sono stati sottoposti ad esame autoptico che avrebbe fissato il decesso ad almeno tre giorni prima al loro ritrovamento.