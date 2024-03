Ruba le offerte per i bisognosi nei bar, identificato il ladro "manolesta"

Lo scorso 16 febbraio scorso aveva trafugato da un bar di Casale sul Sile, il contenitore per la raccolta di offerte destinate ad una fondazione che si occupa di persone abbisognevoli di assistenza. I carabinieri della stazione di Casale che da tempo lo tenevano d'occhio, sono riusciti ad identificare il presunto responsabile del furto, un 51enne della zona.

Nei giorni scorsi una pattuglia dell'Arma che ha visto transitare l'uomo, alla guida dell'auto, è intervenuta fermando l'uomo per un controllo e lo ha trovato ancora in possesso del contenitore delle offerte e di un paio di forbici in acciaio, tutto posto sotto sequestro. Sono in corso ulteriori approfondimenti perché l'uomo è sospettato di aver sottratto, i primi giorni di febbraio, anche i contenitori delle "mance" di un bar di Preganziol e di uno di Mogliano Veneto, sempre in provincia di Treviso.

Ricostruite, grazie a testimonianze e all'esame di riprese di sistemi di videosorveglianza, le modalità con cui il soggetto operava: munito di forbici si avvicinava al bancone del locale e poi, tagliati abilmente i supporti che tenevano ancorati i contenitori al bancone, faceva "scivolare" il contenitore nelle tasche dell'ampio giaccone indossato nella circostanza per poi allontanarsi indisturbato.