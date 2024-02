Ladro inseguito e bloccato sulla Feltrina, caschetto d'oro a due agenti della polizia locale

Per il secondo anno consecutivo il Comando della polizia locale di Treviso ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dal circolo dei Tredici, associazione nazionale di categoria che riunisce i comandanti dei capoluoghi del Triveneto.

Su segnalazione del Comandante del Corpo Andrea Gallo, il Circolo dei Tredici ha premiato in una recente cerimonia il vicecommissario Francesco Robazza e l’agente Calogero Parisi per aver arrestato un ladro che, lo scorso 17 dicembre, armato di oggetti contundenti, aveva scassinato una gettoniera di una lavanderia automatica sulla Feltrina. La motivazione per il Caschetto d’oro consegnato ai due agenti recita: «A fronte di una segnalazione pervenuta alle ore 23 gli operatori si sono precipitati nella lavanderia a gettoni. All'avvicinarsi della pattuglia il malviventi si era dato alla fuga. L'Agente Parisi con la copertura dell'Ufficiale, dopo un breve inseguimento a piedi, è riuscito a bloccare il responsabile del furto appena consumato, procedendo al suo arresto. Prova di capacità professionale, alto senso del dovere e spregio del pericolo».

Il commento

«Si tratta di un riconoscimento importante che conferma il Comando di Treviso fra le città del Triveneto che garantiscono la maggiore operatività e presenza sul territorio - conclude il Comandante della polizia locale, Andrea Gallo -. Si tratta di un premio che gratifica e inorgoglisce tutti gli agenti che quotidianamente lavorano per la vivibilità e la sicurezza urbana di Treviso».