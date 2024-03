Auto finisce fuori strada e si capovolge, 49enne in condizioni disperate

Ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada e si è poi capovolta nel fossato. Terribile schianto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo l'una, a Casella d'Asolo, in via Cavin dei Cavai, all'altezza di una rotatoria. Un 49enne di Fonte, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e ha riportato un forte trauma cranico. Per questo motivo il personale medico, dopo le prime cure effettuate al pronto soccorso del nosocomio di Castelfranco Veneto, è stato costretto a ricoverare d'urgenza il ferito al Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in condizioni disperate. Ai soccorsi hanno preso parte anche i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto oltre ai carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso.

Fortunatamente meno gravi le conseguenze di un incidente tra due auto avvenuto alle 3.30 circa a Vittorio Veneto, lungo la tangenziale. Cinque le persone coinvolte con due feriti lievi. La gran parte dei protagonisti dello schianto ha rifiutato ambulanza.