Furibonda lite in famiglia, interviene la polizia locale

Notti del week-end a Castelfranco Veneto con strade presidiate dalla polizia pocale a vigilare sul traffico locale e su quanti si spostano per le vacanze. Tra i vari interventi sono state elevate sanzioni per guida pericolosa per sorpassi, per veicoli privi di assicurazione e revisione mentre un cittadino residente nel veneziano ha dovuto farsi riaccompagnare a casa in quanto la patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza.

Il personale in divisa ha effettuato controlli anche nei parchi ed in alcune aree soggette a segnalazioni da parte dei cittadini. Oltre al centro città, i posti di controllo sono stati eseguiti anche lungo SR 53 con controllo di documenti ed alcooltest. Da segnalare infine un intervento in zona Bella Venezia dove un intero nucleo famigliare si è affrontato a suon di botte con gli agenti giunti in forze hanno faticato per calmare gli animi.