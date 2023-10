Furgone in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco stanotte, intorno alle 22:30, per spegnere l’incendio di un furgone divampato in via Edmondo De Amicis, a Castelfranco Veneto: nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della Castellana che ha spento le fiamme ed evitato la propagazione del rogo ai veicoli vicini. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso: non ci sarebbero fattori che possano portare ad ipotizzare la pista del dolo. Più probabile un corto circuito alll'impianto elettrico del mezzo. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alla mezzanotte.

