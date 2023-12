Gru abbatte i pali di alimentazione di un passaggio a livello, spavento a Treville

Un incidente per fortuna senza feriti è accaduto nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, a Treville di Castelfranco che ha provocato molto spavento. Erano le 18 quando un camion gru di una ditta di edilizia di Galliera Veneta ha inavvertitamente abbattuto i pali che alimentano il passaggio a livello della linea ferroviaria per Vicenza. I tecnici della rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare l'entità del danno che comunque appare essere ingente. La tratta è stata sospesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto