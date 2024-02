Rissa all'autostazione: sei giovani coinvolti, ragazza colta da malore

Scazzottata tra ragazzi, alcuni pare minorenni, la maggior parte stranieri, verso le 13.30 di oggi, 1 febbrario, nei pressi dell'autostazione delle corriere di Castelfranco Veneto, nella zona della pista di pattinaggio, poco distante dalle banchine. Sono stati soccorsi da medico e infermieri del Suem 118 (intervenuti con due ambulanze) un ragazzo che secondo una prima ricostruzione dei fatti ha ricevuto dei pugni ed una ragazza colta da un attacco di panico. I carabinieri intervenuti sul luogo dell'aggressione, con svariate pattuglie, sono al lavoro per identificare i partecipanti alla zuffa e risalire ai motivi dell'accesa lite che ha coinvolto almeno un cinque-sei giovanissimi. I picchiatori si sono dileguati a piedi e attraverso le telecamere di videosorveglianza si auspica di poter dar loro un nome ed un volto.

Montebelluna, controlli con l'unità cinofila nelle scuole e in stazione

I carabinieri di Montebelluna hanno svolto in mattinata anche una serie di controlli presso locali istituti scolastici e in zona Stazione Ferroviaria, avvalendosi di un'unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD). Tutto regolare all'ingresso delle scuole mentre il fiuto di Garwin, il pastore tedesco in forza ai Carabinieri specializzati, ha consentito di individuare nei pressi della stazione ferroviaria alcune ridotte quantità di hashish e crack in possesso di due stranieri che saranno segnalati alla Prefettura come assuntori.